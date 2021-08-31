Поставка телекоммуникационных напольных шкафов 42U в г. Чита

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчет 100% через 15 рабочих дней после подписания Акта приема передачи товара (для СМСП). Расчет 100% через 45 к.д. после подписания Акта приема передачи товара (для крупных организации). Доставка не позднее 30.09.2021