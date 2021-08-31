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    Главная / Торги / Поставка телекоммуникационных напольных шкафов 42U в г. Чита

    Поставка телекоммуникационных напольных шкафов 42U в г. Чита

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 18:0031.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223334Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223334

    Наименование закупки

    Поставка телекоммуникационных напольных шкафов 42U в г. Чита

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 11:22

    Документация процедуры

    Договор_3745178_Элтекс_ЗнП_947.docx

    ТЗ_2.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3012)431825

    Факс

    Адрес электронной почты

    IRINA.B.MOLONOVA@SIBIR.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Молонова Ирина Бадмаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка телекоммуникационных напольных шкафов 42U в г. Чита

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 18:00 GMT +331.08.2021 18:0031.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223334Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телекоммуникационных напольных шкафов 42U в г. Чита

    Начальная цена

    120 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Забайкальский край, г. Чита, мкр ТУСМ 4,5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет 100% через 15 рабочих дней после подписания Акта приема передачи товара (для СМСП). Расчет 100% через 45 к.д. после подписания Акта приема передачи товара (для крупных организации). Доставка не позднее 30.09.2021

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф 42U 800x800х2083мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19" напольный, передняя дверь перфорированная - задняя стенка перфорированная, цвет черный (RAL9005)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф 42U 600x800х2083мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19" напольный, передняя дверь перфорированная - задняя стенка перфорированная, цвет черный (RAL9005)"

    Кол-во: 1.000

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