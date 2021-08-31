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Наименование закупки
Поставка телекоммуникационных напольных шкафов 42U в г. Чита
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 11:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
(3012)431825
Факс
Адрес электронной почты
IRINA.B.MOLONOVA@SIBIR.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Молонова Ирина Бадмаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телекоммуникационных напольных шкафов 42U в г. Чита
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 18:00 GMT +331.08.2021 18:0031.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223334Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телекоммуникационных напольных шкафов 42U в г. Чита
Начальная цена
120 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Забайкальский край, г. Чита, мкр ТУСМ 4,5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет 100% через 15 рабочих дней после подписания Акта приема передачи товара (для СМСП). Расчет 100% через 45 к.д. после подписания Акта приема передачи товара (для крупных организации). Доставка не позднее 30.09.2021
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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