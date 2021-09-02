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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром инвест» (объект «Обустройство Чаяндинского НГКМ», «3 этап. Участок км 81,6 - 139,3; ГРС "Мантурово" в составе стройки "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области», «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Малоярославец") и ООО «Газпром информ» (объект "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ" ООО "Мострансгаз")

    Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром инвест» (объект «Обустройство Чаяндинского НГКМ», «3 этап. Участок км 81,6 - 139,3; ГРС "Мантурово" в составе стройки "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области», «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Малоярославец") и ООО «Газпром информ» (объект "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ" ООО "Мострансгаз")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 00:0002.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223323Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223323

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром инвест» (объект «Обустройство Чаяндинского НГКМ», «3 этап. Участок км 81,6 - 139,3; ГРС "Мантурово" в составе стройки "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области», «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Малоярославец") и ООО «Газпром информ» (объект "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ" ООО "Мострансгаз")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 11:48

    Документация процедуры

    1100197404000030_ОЛ.pdf

    1100224524000010_ОЛ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-01-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    afedkova@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федькова Анна Максимовна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром инвест» (объект «Обустройство Чаяндинского НГКМ», «3 этап. Участок км 81,6 - 139,3; ГРС "Мантурово" в составе стройки "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области», «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Малоярославец") и ООО «Газпром информ» (объект "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ" ООО "Мострансгаз")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 00:00 GMT +302.09.2021 00:0002.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223323Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром инвест» (объект «Обустройство Чаяндинского НГКМ», «3 этап. Участок км 81,6 - 139,3; ГРС "Мантурово" в составе стройки "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области», «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Малоярославец") и ООО «Газпром информ» (объект "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ" ООО "Мострансгаз")

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершенной отгрузке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная Штарк АГНГ 12-140-А GEL 12В 140А.Ч 513х223х223ММ 47КГ ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 ТУ-3481-120-73200020-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Система обогрева трубопроводов ОЛ 0480.011.001.Р.0002.111.0000.1102.000-ЭС.ОЛ3 изм.1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пульт ДУ ППИ-3 для передачи и получения данных из комплектов ИКЗ-В3хЛ по радиоканалу ближней связи стандарта Bluetooth Low Energy (BLE) 2.4ГГЦ GSM/WCDMA/LTE, Bluetooth 4.1; GPS емкость батареи не менее 4000 мАч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Электроприбор для отопления Система электрообогрева Тепломаг №0381.009.001.Р.0002.111.0003.1102.000-ЭС.ОЛ3 Изм.1"

    Кол-во: 1.000

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