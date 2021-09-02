www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром инвест» (объект «Обустройство Чаяндинского НГКМ», «3 этап. Участок км 81,6 - 139,3; ГРС "Мантурово" в составе стройки "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области», «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Малоярославец") и ООО «Газпром информ» (объект "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ" ООО "Мострансгаз")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 11:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-01-56
Факс
Адрес электронной почты
afedkova@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федькова Анна Максимовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром инвест» (объект «Обустройство Чаяндинского НГКМ», «3 этап. Участок км 81,6 - 139,3; ГРС "Мантурово" в составе стройки "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области», «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Малоярославец") и ООО «Газпром информ» (объект "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ" ООО "Мострансгаз")
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 00:00 GMT +302.09.2021 00:0002.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223323Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром инвест» (объект «Обустройство Чаяндинского НГКМ», «3 этап. Участок км 81,6 - 139,3; ГРС "Мантурово" в составе стройки "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области», «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Малоярославец") и ООО «Газпром информ» (объект "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ" ООО "Мострансгаз")
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершенной отгрузке.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.