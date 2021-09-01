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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"-ВГПУ

    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"-ВГПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223315Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223315

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"-ВГПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 11:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 928 411-34-32

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    k.gromov@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Громов Константин Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"-ВГПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223315Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"-ВГПУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Сосногорск, улица Энергетиков 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) сторонами при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мат теплоизоляционный базальтовый в облицовке стеклоткани Э3/200 с двух сторон МТБС-2 2000х1000х100ММ 43КГ/М3"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Лист оцинкованный ОЦ ст08пс Zn120 0.55х1250х2500ММ ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 1.000

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