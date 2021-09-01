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    Главная / Торги / Поставка профлиста и сэндвич-панелей для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2021 году

    Поставка профлиста и сэндвич-панелей для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223314Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223314

    Наименование закупки

    Поставка профлиста и сэндвич-панелей для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 10:46

    Документация процедуры

    Ассортимент_товара.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка профлиста и сэндвич-панелей для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 10:00 GMT +301.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223314Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка профлиста и сэндвич-панелей для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 60 календарных дней со дня заключения договора, оплата - в течение 30 календарных дней со дня поставки товара, обязательно приложение КП (счета) согласно комментариям заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель стеновая трехслойная с утеплителем сэндвич с креплением Z-LOCK ПСБ 100х1000ММ 0.7-РЕ-RAL5015-MESA 1/0.7-РЕ-RAL7004-MESA 1 A ГОСТ 32603-2012 ООО Энергия Россия"

    Кол-во: 365.270

    "Позиция 2"

    "Профнастил Н-60 0.7ММ 0.845/0.902М 6М RAL 5015"

    Кол-во: 382.600

    "Позиция 3"

    "Профнастил Н-60 0.7ММ 0.845/0.902М 6М RAL 5015"

    Кол-во: 384.300

    "Позиция 4"

    "Перегородка каркасная комбинированная Каркас алюминий, стекло прозрачное(5М), ГКЛ с виниловым покрытием"

    Кол-во: 323.250

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