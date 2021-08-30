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Наименование закупки
01114-2021-899 Паяльная станция, набор инструментов электромонтера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 10:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Контактный телефон
+7 980 725-11-01
Факс
Адрес электронной почты
andrey_lepekhin@center.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лепехин Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
01114-2021-899 Паяльная станция, набор инструментов электромонтера
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 14:00 GMT +330.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223308Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
01114-2021-899 Паяльная станция, набор инструментов электромонтера
Начальная цена
21 925,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тверская область, г.Тверь ул.З.Коноплянниковой д.4-аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты подписания последней накладной сторонами
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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