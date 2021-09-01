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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для ремонта нежилого здания

    Поставка строительных материалов для ремонта нежилого здания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223293Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223293

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для ремонта нежилого здания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 13:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-14-92

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    e.snurnikov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Снурников Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Адыгея Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов для ремонта нежилого здания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 08:00 GMT +301.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223293Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для ремонта нежилого здания

    Начальная цена

    857 183,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Адыгея Республика, Майкопский участок по хранению и реализации МТР филиала Управление МТС и К ООО "Газпром трансгаз Краснодар" / Российская Федерация (РФ Россия) 385069 Республика Адыгея, г. Майкоп, с-з п. Родниковый 3 км участок 7 от ориентира-здание школы ул. Ленина, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Воронка выпускная RAL 7004 D125/100ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Держатель желоба крюк длинный D150ММ 300ММ RAL 9003"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 3"

    "Держатель трубы 150ММ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 4"

    "Желоб водосточный D150х3000ММ RAL 9003 с соединителем желоба"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Заглушки желоба 150ММ RAL 9003 (белый)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Колено трубы сливное D150ММ (ПЭ-01-9003-0.5) RAL 9003"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 7"

    "Труба водосточная D150х3000ММ (ПЭ-01-9003-0.5) RAL 9003"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 8"

    "Пленка пароизоляционная Изоспан В"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 9"

    "Доска обрезная хвойная 1 сорт 50ММ 150ММ 6М ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Доска обрезная 25х100х6000ММ"

    Кол-во: 11.000

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    Цена не указана
    Лоты:
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