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    Главная / Торги / Поставка оборудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов

    Поставка оборудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223292Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223292

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 10:01

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2021_новый.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00 доб. 32358

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ndubinin@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубинин Никита Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 00:00 GMT +301.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223292Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Красное село, ул. Рябчикова, 19 А, МТБ "Красное Село", УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка автотранспортом. Сдача товара компетентным представителем на складе получателя. Предоставление сертификатов соответствия таможенного союза, заверенных печатью поставщика. Замена некачественных запчастей на складе получателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Центратор ручной эксцентриковый Ж08А.8051 57-119ММ для сварки труб 7КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Центратор ручной эксцентриковый Ж08А.8052 159-219ММ для сварки труб 8.5КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Пояс термоизоляционный Ж83-Р756-03 для сварки труб 720ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Центратор ручной эксцентриковый Ж08А.8026 273-325ММ для сварки труб 14КГ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Пояс термоизоляционный Ж83-Р756-04 для сварки труб 530ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Центратор ручной облегченный для сварки труб Ж08А.8087 420ММ звенной ФГУП Комбинат Электрохимприбор"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Пояс термоизоляционный Ж83-Р756 для сварки труб 1420ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Пояс термоизоляционный Ж83-Р756-01 для сварки труб 1220ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Центратор ручной облегченный для сварки труб Ж08А.7989 530ММ звенной ФГУП Комбинат Электрохимприбор"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Пояс термоизоляционный Ж83-Р756-06 для сварки труб 325ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Пояс термоизоляционный Ж83-Р756-05 для сварки труб 426ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Пояс термоизоляционный Ж83-Р756-02 для сварки труб 1020ММ"

    Кол-во: 1.000

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