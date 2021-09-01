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    Главная / Торги / Поставка световых элементов для оформления внешнего фасада здания КЗС ЦДП

    Поставка световых элементов для оформления внешнего фасада здания КЗС ЦДП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223288Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223288

    Наименование закупки

    Поставка световых элементов для оформления внешнего фасада здания КЗС ЦДП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 10:10

    Документация процедуры

    Договор_СМСП_2021_Поставка_Портал.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    (861)213-19-83

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    v.poponov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попонов Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка световых элементов для оформления внешнего фасада здания КЗС ЦДП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223288Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка световых элементов для оформления внешнего фасада здания КЗС ЦДП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского,36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента светодиодная гибкий неон LEDPremium 8х16 SMD2835 6000ШТ 220В 2.8х3.5ММ 50М 9.6ВТ IP67"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Скоба для светодиодного неона LN 6х16ММ Clip 50х10х15.5ММ алюминий"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 3"

    "Заглушка LEDPremium для неона LP 8х16ММ 2835EC 73698"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 4"

    "Шнур питания сетевой для неона LP 8х16ММ 2835PC-220 LEDPremium 73693"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 5"

    "Соединитель LEDPremium для неона LP 8х16ММ 2835С-220 73695"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 6"

    "Герметик силиконовый однокомпонентный Arliht LED-TY706-45 45Г -40...+100ГРАД ЦЕЛЬС туба"

    Кол-во: 40.000

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