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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка датчика избыточного давления (20221740)

    ТГСтаврополь Поставка датчика избыточного давления (20221740)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223287Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223287

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка датчика избыточного давления (20221740)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 11:17

    Документация процедуры

    Порядок_предоставления_преимущества.docx

    _20221719___Проект_заключаемого_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-84

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Nesayeva_A_A@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Несяева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка датчика избыточного давления (20221740)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223287Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка датчика избыточного давления (20221740)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская,16, Невинномысское ЛПУМГРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик избыточного давления взрывозащищенный ТЖИУ406ДИ-М100-Вн-2160-22-МП1-У2-025/10МПа-42-М20 S27-КВБ2 1ЕхdIIВТ4 -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС IP67"

    Кол-во: 5.000

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