Условия договора

Условия оплаты и доставки

В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Оплата Товара производится Покупателем в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения Товара Покупателем.