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Наименование закупки
Поставка бумаги офисной для нужд ООО "Озон"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 10:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 3532 73-27-09
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
dubovskova@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубовскова Олеся Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги офисной для нужд ООО "Озон"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 13:00 GMT +302.09.2021 13:0002.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223284Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги офисной для нужд ООО "Озон"
Начальная цена
163 336,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Оплата Товара производится Покупателем в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения Товара Покупателем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Кол-во: 800.000
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