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    Главная / Торги / Поставка мотопомпы для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Поставка мотопомпы для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 07:0001.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223270Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223270

    Наименование закупки

    Поставка мотопомпы для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 09:31

    Документация процедуры

    Договор___1057221.rar

    Контактная_информация_Самуль_ИА.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-09-76

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    samul.ia@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самуль Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мотопомпы для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 07:00 GMT +301.09.2021 07:0001.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223270Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мотопомпы для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Стоимость Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем УПД или товарных накладных (форма ТОРГ-12) при условии предоставления оригиналов счетов-фактур. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.С целью подтверждения страны происхождения товара, обязательным является требование при участии в закупке приложение в составе документации сертификатов, подтверждающих страну происхождения товара, либо в случае отсутствия сертификации на заявляемый товар, письмо потенциального поставщика с указанием производителя и страну происхождения

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотопомпа бензиновая Кратон GTWP-80 78000Л/ЧАС 8М 28М 610х420х520ММ 26КГ для грязной воды 3.68КВТ 3.6Л"

    Кол-во: 1.000

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