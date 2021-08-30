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Наименование закупки
01115-2021-1380_Строительные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 11:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Контактный телефон
+7 953 198-40-08
Факс
Адрес электронной почты
natalya_mukhina@center.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухина Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
01115-2021-1380_Строительные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 15:00 GMT +330.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223269Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
01115-2021-1380_Строительные материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тульская область, г. Тула, пр. Ленина,33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 100 % в течении 7 раб. с даты поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Кол-во: 30.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 152.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.300
Кол-во: 500.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 51.300
Кол-во: 12.000
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