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    Главная / Торги / 01115-2021-1380_Строительные материалы

    01115-2021-1380_Строительные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223269Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223269

    Наименование закупки

    01115-2021-1380_Строительные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 11:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 953 198-40-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    natalya_mukhina@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухина Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01115-2021-1380_Строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 15:00 GMT +330.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223269Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01115-2021-1380_Строительные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, г. Тула, пр. Ленина,33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100 % в течении 7 раб. с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смеситель двухручковый СМ-13 для умывальника, мойки"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Подводка гибкая для воды L60см гайка гайка"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Унитаз компактный с бачком сиденьем"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Задвижка фланцевая 30чб6р чугун 50мм 10бар"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Арматура сливного бачка АС-16 боковая"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Арматура сливного бачка ИС.131035 нижняя"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Труба пластиковая армированная стекловолокном для водоснабжения PP Dн20мм 5мм"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "Труба пластиковая армированная стекловолокном для горячего водоснабжения PP Dн25мм 3.5мм"

    Кол-во: 152.000

    "Позиция 9"

    "Муфта труба-труба разъемная PP резьба наружная 25мм резьба наружная 1""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Муфта труба-труба разъемная PP резьба наружная 20мм резьба наружная 3/4""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Муфта труба-труба PP резьба наружная 20мм резьба наружная 3/4""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Угольник трубопроводный D25мм 90°"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Штукатурка теплосберегающая Unis Теплон для выравнивания стен и потолков"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 14"

    "Краска водно-дисперсионная Ленинградские краски Оптимум белая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ №21 для гидроизоляции строительных конструкций"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 16"

    "Смесь сухая строительная цементно-песчаная ЦПС-300"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 17"

    "Линолеум полукоммерческий B3м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Гофра для унитаза поливинилхлорид 110мм 500мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Электрод сварочный ОК-46 3мм"

    Кол-во: 5.300

    "Позиция 20"

    "Смесь сухая строительная цементно-песчаная ЦПС-300"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 21"

    "Краска водно-дисперсионная Ленинградские краски Оптимум белая"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 22"

    "Цемент ПЦ-500 Д0 0% 42.5кПа"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 23"

    "Кирпич огнеупорный ША-1 250x124x75мм полнотелый шамот желтый"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 24"

    "Грунтовка глубокого проникновения UNIS"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 25"

    "Грунтовка акриловая Бетоконтакт для внутренних наружных работ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 26"

    "Ограждение поручень древесина 45x70x3000мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Полоса монтажная металл 5x50мм"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 28"

    "Труба металлическая электросварная сталь Dн76мм s3мм"

    Кол-во: 51.300

    "Позиция 29"

    "Балка конструкционная B100мм H140мм двутавровая сталь Ст3 s10мм"

    Кол-во: 12.000

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