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    Главная / Торги / Поставка электротоваров для Ямальской ВЧ

    Поставка электротоваров для Ямальской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223262Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223262

    Наименование закупки

    Поставка электротоваров для Ямальской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 09:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 82146 2-95-97

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    o.samylkina@yavch.gazbez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самылкина Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротоваров для Ямальской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.09.2021 09:00 GMT +307.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223262Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротоваров для Ямальской ВЧ

    Начальная цена

    18 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, РФ, Республика Коми, 169570, г. Вуктыл, ПромзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя Филиал Ямальская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: РФ, Республика Коми, 169570, г. Вуктыл, Промзона. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Поставщик обязуется поставить товар Покупателю до 17.12.2021г. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании товарной накладной Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой медь ПВХ-пластикат ПВС 3х2.5 380В 3 2.5ММ2"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Провод силовой медь ПВХ-пластикат ПВС 3х1.5 380В 3 1.5ММ2"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-1С16-УХЛ3 1P 141493 ток переменный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ ВА47-29-1С10-УХЛЗ 10А C 230В 1P 4.5КА УХЛ3 141487"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ ВА47-29-1С25-УХЛ3 25А C IP20 230В 1P 4.5КА УХЛ3 141555 80х18х75ММ ГОСТ Р 50345-99 от -60 до +40ГРАД ЦЕЛЬС Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Колодка клеммная EKF PROxima 12 10ММ2 полистирол 10А 400В 124х11ММ белый 10"

    Кол-во: 10.000

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