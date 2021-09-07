www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка электротоваров для Ямальской ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 09:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 82146 2-95-97
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
o.samylkina@yavch.gazbez.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самылкина Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротоваров для Ямальской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.09.2021 09:00 GMT +307.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223262Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротоваров для Ямальской ВЧ
Начальная цена
18 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, РФ, Республика Коми, 169570, г. Вуктыл, ПромзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя Филиал Ямальская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: РФ, Республика Коми, 169570, г. Вуктыл, Промзона. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Поставщик обязуется поставить товар Покупателю до 17.12.2021г. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании товарной накладной Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.