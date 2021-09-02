Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Поставщик обязуется поставить товар Покупателю до 17.12.2021г. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании товарной накладной Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры.