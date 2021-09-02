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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для Ямальской ВЧ

    Поставка канцелярских товаров для Ямальской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223259Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223259

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для Ямальской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 09:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 82146 2-95-97

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    o.samylkina@yavch.gazbez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самылкина Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров для Ямальской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223259Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для Ямальской ВЧ

    Начальная цена

    11 652,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, РФ, Республика Коми, 169570, г. Вуктыл, ПромзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Поставщик обязуется поставить товар Покупателю до 17.12.2021г. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании товарной накладной Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ламинатор пакетный Fellowes Spectra FS-57383 А3 125 300ММ/МИН 491130"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Брошюратор Rayson SD-1201 350ЛИСТ пластиковая пружина 12ЛИСТ А4 прямоугольное 500х225х286ММ 5.6КГ"

    Кол-во: 1.000

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