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    Главная / Торги / приобретение мебели для модернизации постов охраны в Астраханском филиале ПАО «Ростелеком»

    приобретение мебели для модернизации постов охраны в Астраханском филиале ПАО «Ростелеком»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223254Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223254

    Наименование закупки

    приобретение мебели для модернизации постов охраны в Астраханском филиале ПАО «Ростелеком»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 08:58

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика._Сч_т_поставщика.docx

    ТЗ_ресепшен.docx

    макет_ресепшен.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 991 41-73051

    Факс

    Адрес электронной почты

    kuznetsova.vera@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Вера Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение мебели для модернизации постов охраны в Астраханском филиале ПАО «Ростелеком»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 16:00 GMT +330.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223254Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение мебели для модернизации постов охраны в Астраханском филиале ПАО «Ростелеком»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, г. Астрахань, ул.Чернышевского, стр.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию. Обязательное условие – подписание документов по ЭДО. Цену доставки включить в стоимость позиции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Место рабочее 2980*1780*1100мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Стойка администратора ресепшн L2980 x H1100 x h600мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стойка администратора ресепшн 1780x1100мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Столешница 2980x600x40мм камень акриловый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Столешница 1780x600x40мм камень акриловый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Тумба подкатная 450x450x650мм ЛДСП"

    Кол-во: 2.000

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