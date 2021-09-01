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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для биохимических исследований филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"

    Поставка расходных материалов для биохимических исследований филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223246Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223246

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для биохимических исследований филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 08:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    44-458

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.hohlov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлов Андрей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для биохимических исследований филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 00:00 GMT +301.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223246Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для биохимических исследований филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"

    Начальная цена

    995 604,89

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации" Российская Федерация,108803, г. Москва, поселение Воскресенское Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Билирубин прямой Randox BR9765 R14Х14МЛ R24Х6МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Реагент Клианак 3 очищающий Nihon Kohden MEK-620 I 1ЛИТР Италия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Реагент Калибровочная мультисыворотка УР2 1х5МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Реагент Хемолинак 3N лизирующий Nihon Kohden MEK-680 I 1ЛИТР Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Реагент Альбумин AB3800 9х51МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Реагент Контрольная мультисыворотка человека уровень 2 20х5МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Реагент Калибровочная сыворотка уровень 3 20х5МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Реагент Липидный контроль уровень 3 5х1МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Реагент Липидный контроль уровень 2 5х1МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Реагент Калибратор ЛПВП/ЛПНП холестерина 3х1МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Реагент Холестерин 9x51МЛ (9x245T) Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Реагент Билирубин общий R1 2x50МЛ/ R2 8x4МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Реагент ЛДГ Пируват-Лактат для количественного определения активности лактатдегидрогеназы R1 6х20МЛ/ R2 3х11МЛ LD3818 Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Раствор химический щелочной промывающий 500МЛ SP2208S Hirose Electronic System Япония"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Раствор химический кислотный промывающий 500МЛ SP2209S Hirose Electronic System Япония"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Реагент Контроль CBC-3D H СиБиСи-3Д (высокий) для гематологического контроля in vitro диагностики 2МЛ R&D Systems, Inc. США"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Реагент Хемолинак 5 лизирующий Nihon Kohden MEK 910 I 1ЛИТР Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Реагент Контроль CBC-3D L СиБиСи-3Д (низкий) для гематологического контроля in vitro диагностики 2МЛ R&D Systems, Inc. США"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Реагент Амилаза R1 4x16МЛ/ R2 4x5МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Реагент Контроль CBC-3D N СиБиСи-3Д (нормальный) для гематологического контроля in vitro диагностики 2МЛ R&D Systems, Inc. США"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Реагент ЛПВП-Холестерин R1 3x51МЛ/ R2 3x20МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Реагент Контроль специфических белков уровень 2 3х1МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Реагент Липидный контроль уровень 1 5х1МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Реагент Клианак очищающий Nihon Kohden MEK-520 I 5ЛИТР Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Реагент Аланинаминотрансфераза Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Реагент Аспартатаминотрансфераза R1 6x51МЛ/ R2 6x14МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Реагент Контрольная мультисыворотка человека уровень 3 20х5МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Реагент Изотонак 3 изотонический разбавитель Nihon Kohden MEK-640 I 20ЛИТР Италия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Реагент Креатинин CR2336 4х50МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Пробирка Improvacuter с активатором свертывания и гелем 5МЛ 13х100ММ 100ШТ пластик Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Китай"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 31"

    "Пробирка Improvacuter с К2 ЭДТА 4МЛ 13х75ММ 100ШТ пластик Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Пробирка вакуумная Improvacuter с цитратом натрия 3.8% 4.5МЛ 13х75ММ 100ШТ пластик 632452112 Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Игла трубчатая двусторонняя зеленая Improvacuter 21Gx1 1/2, 0.8х38мм 100ШТ для взятия крови"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 34"

    "Держатель Improvacuter Holder для трехкомпонентной вакуумной системы 50ШТ 503423"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 35"

    "Реагент Глюкоза GL3881 4х50.5МЛ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 36"

    "Реагент Общий белок 2х500МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 37"

    "Реагент Мочевина R1 6x51МЛ/ R2 4x20МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Реагент Мочевая кислота 9x51МЛ (9x245T) Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Реагент ЛПНП-Холестерин R1 3x51МЛ/ R2 3x20МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Реагент Щелочная фосфатаза R1 6x51МЛ/ R2 6x14МЛ Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Реагент ГГТ GT523 10х10МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Реагент Триглицериды 6x51МЛ (6x245T) Randox Labaratories Ltd. Великобритания"

    Кол-во: 3.000

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