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Наименование закупки
768 Поставка заземляющей шины до 10.09.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 08:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 991 41-51430
Факс
Адрес электронной почты
maksim.velichko@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Величко Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
768 Поставка заземляющей шины до 10.09.2021
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223235Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
768 Поставка заземляющей шины до 10.09.2021
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Дагестан Республика, Республика Дагестан, г. Махачкала, посёлок Завода сепараторов, Цветочная улица, 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по счету производится по факту поставки товара на склад покупателя в течении 7 (семи) календарных дней. (Факт поставки подтверждается подписанной Товарной накладной Торг 12 или УПД)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 1.000
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