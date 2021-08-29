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    Главная / Торги / Труба, бирки

    Труба, бирки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.08.2021 21:0029.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223234Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223234

    Наименование закупки

    Труба, бирки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 09:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 3812 33-33-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalia.N.Latyshenko@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Латышенко Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Труба, бирки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.08.2021 21:00 GMT +329.08.2021 21:0029.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223234Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба, бирки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, 644022 г. Омск ул. Ватутина, 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 7 календарных дней с даты поставки товара на склад Покупателя. Доставка товара силами и средствами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба гофрированная 16мм с протяжкой PVC"

    Кол-во: 3100.000

    "Позиция 2"

    "Бирка маркировочная 100x50x3мм"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 3"

    "Элемент питания CR2032"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Элемент питания CR1632 1шт 3В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Проволока вязальная сталь оцинкованная 3мм"

    Кол-во: 4.000

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