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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для лабораторий

    Поставка расходных материалов для лабораторий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223229Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223229

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для лабораторий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 09:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S_Temnikova@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Темникова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для лабораторий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223229Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для лабораторий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г.Тюмень ул. Воровского д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 дней после получения товара на склад покупателя по адресу г.Тюмень ул. Воровского д.2

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка майларовая полиэтилентерефталатная 3МКМ 100М для рентгенофлуоресцентного анализа, аналог пленки торговых марок Hostaphan и Mylar"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Термобумага для анализатора серы SLFA-20 80ММ 30М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Пленка майларовая 75ММх100М 5МКМ ООО Экросхим"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента 5.5СМ 100ШТ 7-42521"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента 11СМ 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр обеззоленный красная лента 11СМ 100ШТ ООО "Мелиор XXI" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента 18СМ 100ШТ 7-42691"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр обеззоленный красная лента быстро фильтрующий 18СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Устройство настенная Суш-2 для сушки лабораторной посуды 72 штыря 450х115х630ММ белый полипропилен"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Устройство настенная Суш-52 для сушки лабораторной посуды 52 штыря 550х122х700ММ белый полипропилен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Устройство настенная Суш-27 для сушки лабораторной посуды 27 штырей 400х108х550ММ белый полипропилен"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Воронка Шотта 40х165ММ S4 70МЛ стекло Чехия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Дозатор пипеточный Biohit Proline 1000-5000МКЛ 2-09530 Финляндия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Ячейка SCP Science многоразовая для SLFA Horiba 200ШТ 040-075-021"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Нагреватель кассета кварцевая инфракрасная RxM_PFQE 1000ВТ 247х62.5х22ММ 230В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Нагреватель кассета кварцевая инфракрасная PHQE 50ВТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Канистра пластмассовая Rexxon 10Л красный для ГСМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Канистра пластмассовая Rexxon 20Л красный для ГСМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Материал базальтовый рулонный сатин БТ-11 0.27ММ 100х10000СМ -260...+700ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Нить синтетическая крученая комплексная базальт БС-12 60х2Z50-76 60 текс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Наконечник к дозатору универсальный Biohit 5000МКЛ 150ММ 100ШТ 780300 Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Фильтр защитный для дозаторов Sartorius Biohit 721005 6.73ММ 5000МКЛ полиэтилен белый 50ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Термометр лабораторный электронный ЛТ-300-Н −50...+300ГРАД ЦЕЛЬС 0.01ГРАД ЦЕЛЬС 240ММ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/(-30)/0…40кПА/PD/M/RU 0...40КПА 4...20МА -50...+120ГРАД ЦЕЛЬС IP65 с поверкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Преобразователь давления измерительный PR-54 0-16КПА Р 4...20МА с поверкой ООО Аплисенс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Контроллер панельный Овен СПК110 RS-232/RS-485 с графическим экраном 10'', 800х480"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Стол обеденный раздвижной Ikea Экедален 1200/1800х800ММ ДСП, дубовый шпон дуб"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Шкаф напольный Ikea Кноксхульт серый ДСП+ДВП 1220х1200х910ММ 2 двери с ящиком с ручками"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Стол письменный угловой правый Ikea Бекант каркас металлический ДСП, дубовый шпон 1600х1100ММ беленый/белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Стол письменный угловой левый Ikea Бекант каркас металлический ДСП, дубовый шпон 1600х1100ММ беленый/белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Тумба офисная выкатная Икеа Алекс 670х660ММ белый ДСП/ДВП пластик с ящиками на колесах"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Тумба офисная секция Икеа Алекс 360х1160ММ белый ДСП/ДВП пластик с 9 ящиками"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Документ нормативный ASTM D 7169-20e1 английский язык + русский язык"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Документ нормативный ASTM D 5504-20 английский язык + русский язык"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Документ нормативный ASTM D 5623-19 английский язык + русский язык"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Документ нормативный ASTM D 5134-13(2017) английский язык + русский язык"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Документ нормативный ASTM D 7042-21 английский язык + русский язык"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Документ нормативный ASTM D 7622-20 английский язык + русский язык"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Документ нормативный ASTM D 1160-18 английский язык + русский язык"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Документ нормативный ASTM D 2892-20 английский язык + русский язык"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Документ нормативный ASTM D 5002-19 английский язык + русский язык"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Документ нормативный ASTM D 4052-18a английский язык + русский язык"

    Кол-во: 1.000

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