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    Главная / Торги / поставка для Омского филиала

    поставка для Омского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.08.2021 21:0029.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223226Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223226

    Наименование закупки

    поставка для Омского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 09:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 3812 33-47-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.V.Krivopalenko@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривопаленко Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка для Омского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.08.2021 21:00 GMT +329.08.2021 21:0029.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223226Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка для Омского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, г. Омск, ул. Ватутина, 21 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 100% в теч. 7 раб дней после осуществления поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина заземления полосовая 30x5x1000мм медь 440А"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Шина заземления полосовая 50x10x1000мм медь 1000А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Шина заземления на изоляторах НТЦ ПИК ШЗМ-495-01 ПИК.685527.022 25x4x495мм медь 200А"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Зажим электрический наборный IEK ЗНИ-35 B15 x L59 x H51.5мм 35мм2 125А"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 5"

    "Зажим электрический наборный IEK ЗНИ-6PEN YZN20-006-K52 B9 x H57.5 x L40.5мм 0.5...10мм 6мм2 50А"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Зажим электрический наборный TDM Electric ЗНИ-6 JXB50A L58мм 6мм2 50А серый"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Зажим электрический наборный IEK ЗНИ-4 YZN10-004-K07 B6.3 x L41.5 x H45.6мм 0.2...4мм2 35А синий"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "Зажим электрический наборный IEK ЗНИ-16 JXB100 YZN10-016-K07 B12 x L48 x H58мм 2.5...25мм 16мм2 85А синий"

    Кол-во: 200.000

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