Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика