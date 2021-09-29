Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ЦЗ по ТО и ТР

    ЦЗ по ТО и ТР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2021 11:0029.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223225Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223225

    Наименование закупки

    ЦЗ по ТО и ТР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 08:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ В ОРЕНБУРГЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"

    Юридический адрес

    454136, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 39В, КВ. 134

    Почтовый адрес

    460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.8, корп.3

    Контактный телефон

    +7 961 929-33-35

    Факс

    +7 3532 68-71-30

    Адрес электронной почты

    servo@rosinvest.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Манин Иван Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ по ТО и ТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.09.2021 11:00 GMT +329.09.2021 11:0029.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223225Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ по ТО и ТР

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская д. 8 кор. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    454136, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 39В, КВ. 134

    460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.8, корп.3

    Наименование заказчика

    ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    454136, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 39В, КВ. 134

    460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.8, корп.3

    Наименование заказчика

    ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    454136, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 39В, КВ. 134

    460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.8, корп.3

    Наименование заказчика

    ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    454136, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 39В, КВ. 134

    460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.8, корп.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта выключения сцепления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Диск сцепления ведомый в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Крестовина карданного вала в сборе"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Прокладка полуоси"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Прокладка картера редуктора"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Дифференциал"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Подшипник ведущей шестерни мостов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Манжета"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ремкомплект КПП-5 для а/м ГАЗ 3302 (сальники, подшипники, прокладки)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Синхронизатор 3 и 4 передач"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Шестерня третьей передачи вторичного вала в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Вал промежуточный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Кольцо блокирующее синхронизатора"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Шестерня привода спидометра ведущая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Стремянка передней рессоры"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Рычаг рулевой трапеции"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Шкворень ГАЗель в сборе (ОАО ГАЗ) комплект 2 шт."

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 264040
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    264040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 251
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 263863
    Выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию погрузчика ANT 1000.01
    Выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию погрузчика ANT 1000.01
    263863
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Ценовой запрос № 76713
    Диагностика ГАЗ 2752 Соболь
    Диагностика ГАЗ 2752 Соболь
    76713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    980
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
    Ценовой запрос № 77061
    Ремонт автотранспорта
    Ремонт автотранспорта
    77061
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    13 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 77495
    Ремонт автомобиля
    Ремонт автомобиля
    77495
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    77 215
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Ценовой запрос № 77966
    Ремонт автомобиля ГАЗ 2752 Соболь
    Ремонт автомобиля ГАЗ 2752 Соболь
    77966
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    980
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 78869
    ТО и ремонт автомобилей иностранного производства СУ "Южоргэнергогаз" филиала АО "Газпром оргэнергогаз"
    ТО и ремонт автомобилей иностранного производства СУ "Южоргэнергогаз" филиала АО "Газпром...
    78869
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    3 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 78874
    ТО и ремонт автомобилей отечественного производства
    ТО и ремонт автомобилей отечественного производства
    78874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить