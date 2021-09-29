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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ЦЗ по ТО и ТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 08:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454136, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 39В, КВ. 134
Почтовый адрес
460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.8, корп.3
Контактный телефон
+7 961 929-33-35
Факс
+7 3532 68-71-30
Адрес электронной почты
servo@rosinvest.ru
Ф.И.О. контактного лица
Манин Иван Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ по ТО и ТР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.09.2021 11:00 GMT +329.09.2021 11:0029.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223225Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ по ТО и ТР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская д. 8 кор. 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
Адрес местонахождения
454136, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 39В, КВ. 134
460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.8, корп.3
Наименование заказчика
ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
Адрес местонахождения
454136, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 39В, КВ. 134
460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.8, корп.3
Наименование заказчика
ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
Адрес местонахождения
454136, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 39В, КВ. 134
460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.8, корп.3
Наименование заказчика
ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "РОСИНВЕСТ-ОРЕНБУРГ-СЕРВИС"
Адрес местонахождения
454136, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г. Челябинск, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 39В, КВ. 134
460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.8, корп.3
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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