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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка датчиков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 08:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
+7 4212 91-82-54
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
a.kozhanovskiy@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
КОЖАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка датчиков
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.09.2021 04:00 GMT +303.09.2021 04:0003.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223224Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка датчиков
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней с момента подписанных товарных накладных. Доставка включена в стоимость товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО «Дальтрансгаз»
Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 22.000
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