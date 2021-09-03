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    Главная / Торги / Поставка датчиков

    Поставка датчиков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 04:0003.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223224Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223224

    Наименование закупки

    Поставка датчиков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 08:07

    Документация процедуры

    Договор_поставки__101.0043.21_на_портал.doc

    Копия_Приложение___1к_договору___101.00.21___Спецификация_датчики__2_.xls

    Приложение___2_к_договору___101.0034.21___ТОВАРНАЯ_НАКЛАДНАЯ.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-54

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    a.kozhanovskiy@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    КОЖАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка датчиков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 04:00 GMT +303.09.2021 04:0003.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223224Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчиков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с момента подписанных товарных накладных. Доставка включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство контроля ПК-КСУ конфигуратор сетевых устройств"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Барьер искрозащиты Искра-АТ.03 28.4В 27х110х75ММ 10МКА -40...+50ГРАД ЦЕЛЬС 40МА IP20 ТУ 26.51.45-002-46526536-2018"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 3"

    "Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 АЦДР.426475.002-02 30В 8А 157х107х36ММ 0.3КГ -30...+50ГРАД ЦЕЛЬС со световым индикатором"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Контроллер доступа Bolid С2000-2 10.2…15В 120мА 100ВТ IP20 156х107х39ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Считыватель карт Parsec PNR-EH15 100-150КГЦ Touch Memory OSDP на базе RS-48 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС 9-16В 115х62х18ММ ТУ 4372-216-18679038-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Преобразователь интерфейса С2000-ПИ RS-232/RS-485 с гальванической развязкой АЦДР.426469.019"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Преобразователь интерфейса повторитель/разделитель Болид С2000-ПИ RS-232 - RS-485 -40…+50ГРАД ЦЕЛЬС 10-28В IP41 102х107х39ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид С2000-М 10.2-28.4В 511 разделов -10...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP30 140х114х25ММ АЦДР.426469.027"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Устройство защиты линии интерфейса УЗП-220 ИМПФ.468243.009 ООО Тахион Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Устройство защиты оборудования в линиях систем сигнализации УЗЛ-СД-24 IP20 24В 89х58х35ММ ИМПФ.468243.024-01 ООО "Тахион" Россия"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 11"

    "Карта сетевая внутренняя удаленного управления однопортовая SNMP NetAgent 9 CY504 RJ45 для ИБП ДЕШК.CY504"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Модуль оптический Moxa SFP-1FEMLC-T 1000Base-BX для многомодового оптоволокна"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Оповещатель комбинированный охранно-пожарный комбинированный, светозвуковой Маяк-24-КПМ2-НИ 24В 50мА 105дБ красный IP55 -50...+55ГРАД ЦЕЛЬС 100х80х30 ТУ 4372-001-49518441-99"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Блок защиты линии БЗЛ 220В 75х46х75ММ навесной АЦДР.426475.001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Блок защиты сетевой БЗС 250В 500ВТ 75×75×46ММ настенный, навесной клеммные колодки под винт"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Прибор охранно-пожарной сигнализации Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П 20ШТ RS-485 АЦДР.425533.001-01 ЗАО НВП Болид"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Блок сигнально-пусковой релейный Болид С2000-СП1 исп.01 4 12-24В RS-485 -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP40 157х107х36ММ АЦДР.425412.001-01 7А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Замок электромеханический накладной Полис 12-Б 12В 0.6А 110х92х30ММ -40...+60ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7 Астра-321 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 0.2А 87х60х29.5ММ НГКБ.425111.001 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Извещатель охранный Датчик положения магнитоконтактный ДПМ 1-100 IP68 -50…+50ГРАД ЦЕЛЬС 0.1-1А ПАШК.425119.049 ТУ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный РЗМКП ИО 102-16/2 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 250МА 35х10х10ММ ПГС2.409.000 ТУ Россия"

    Кол-во: 22.000

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