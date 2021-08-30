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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ

    Поставка ТМЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223223Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223223

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 08:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3842)289583

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.V.Budkevich@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Будкевич Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТМЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 20:00 GMT +330.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223223Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область - Кузбасс, г.Кемерово, ул. Автозаводская, 10 ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    аванс 100% , доставка до указанного адреса. Доставку включить в стоимость товара (не прописывать доставку отдельной строкой). Обязательно выкладывать КП или Счет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ПВХ гладкая жесткая, 32мм, 3м"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 2"

    "Труба ПВХ гладкая жесткая, 20мм, 3м"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 3"

    "Скоба крепежная двухлапковая для крепления металлорукава, труб сталь оцинкованная 31...32мм полукруглая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Дюбель-гвоздь с потайным бортом 6x60мм PP, сталь с шурупом"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 5"

    "Дюбель-гвоздь с потайным бортом 6x40мм PA, сталь с шурупом"

    Кол-во: 800.000

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