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    Главная / Торги / Поставка материалов для систем кондиционирования воздуха для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка материалов для систем кондиционирования воздуха для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 07:0001.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223222Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223222

    Наименование закупки

    Поставка материалов для систем кондиционирования воздуха для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 08:35

    Документация процедуры

    Договор_СМСП_ТП_ЭДО__05.21.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-73-26

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Fertikova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фертикова Светлана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для систем кондиционирования воздуха для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 07:00 GMT +301.09.2021 07:0001.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223222Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для систем кондиционирования воздуха для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    1 356 607,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, Раздольная 2а. Срок поставки - в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15-ти рабочих дней с момента подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа. Доставка на склад Покупателя осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка теплоизоляционная K-Flex ST 6х10ММ вспененный синтетический каучук для медных труб 3/8""

    Кол-во: 584.000

    "Позиция 2"

    "Трубка теплоизоляционная K-Flex ST 6х6ММ вспененный синтетический каучук для медных труб 1/4""

    Кол-во: 292.000

    "Позиция 3"

    "Трубка теплоизоляционная K-Flex ST AL CLAD 09х042-1 9х42ММ 1М вспененный синтетический каучук"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 4"

    "Труба медная 3/4" ООО "УГМК-ОЦМ" ASTM В68 Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Изоляция трубная Thermaflex ThermaEco 6х22ММ 2М вспененный полиэтилен для трубы медной 7/8""

    Кол-во: 365.000

    "Позиция 6"

    "Труба медная 7/8" 3М ООО "УГМК-ОЦМ" EN12735 Россия"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 7"

    "Труба медная 5/8" 15М бухта ООО "УГМК-ОЦМ" ASTM В68 Россия"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 8"

    "Изоляция трубная Thermaflex ThermaEco 6х15ММ 2М вспененный полиэтилен"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 9"

    "Кронштейн для установки кондиционера 600х600ММ сталь"

    Кол-во: 134.000

    "Позиция 10"

    "Изоляция трубная Thermaflex ThermaEco 6х6ММ 2М вспененный полиэтилен"

    Кол-во: 316.000

    "Позиция 11"

    "Изоляция трубная Thermaflex ThermaEco 6х12ММ 2М вспененный полиэтилен"

    Кол-во: 330.000

    "Позиция 12"

    "Изоляция трубная Thermaflex ThermaEco 6х10ММ 2М вспененный полиэтилен"

    Кол-во: 456.000

    "Позиция 13"

    "Труба медная 3/8" 15М бухта ООО "УГМК-ОЦМ" ASTM В68 Россия"

    Кол-во: 455.000

    "Позиция 14"

    "Труба медная MDP 1/4" 15М бухта ООО "УГМК-ОЦМ" Россия"

    Кол-во: 315.000

    "Позиция 15"

    "Труба медная 1/2'' 15М бухта ООО "УГМК-ОЦМ" ASTM В68 Россия"

    Кол-во: 435.000

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