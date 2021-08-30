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    Главная / Торги / поставка в Пермь знп 2829

    поставка в Пермь знп 2829

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223217Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223217

    Наименование закупки

    поставка в Пермь знп 2829

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 07:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-40-44

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    ovchinnikova-oo@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овчинникова Ольга Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка в Пермь знп 2829

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223217Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в Пермь знп 2829

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 45 к.д после поставки, для МСП 15 р.д, оплата по счету 7 к. д. после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект монтажный Logitech 939-001644 для камеры Rally"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Крепление настольное Logitech 952-000002 для модулей микрофонов Rally 146x146x90мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Кабель-переходник Logitech 952-000047 10м USB Type-C female - USB Type-C male"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Система видеоконференцсвязи Logitech Rally Plus 960-001224 HDMI Type-A USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C 3840x2160мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Микрофон Logitech 989-000430"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Концентратор USB Logitech 939-001647 система Logitech Rally"

    Кол-во: 1.000

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