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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка в Пермь знп 2829
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 07:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 343 354-40-44
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
ovchinnikova-oo@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овчинникова Ольга Олеговна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка в Пермь знп 2829
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223217Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка в Пермь знп 2829
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 45 к.д после поставки, для МСП 15 р.д, оплата по счету 7 к. д. после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
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