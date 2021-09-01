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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка металлопроката для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223215Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223215

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 10:25

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Договор___21013014_от_17.09.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3462 75-23-18

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    dda@sur.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Двойченко Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 08:00 GMT +301.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223215Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    1 198 601,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", 628452, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, Станция ПромышленнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Продавец является субъектом малого и среднего предпринимательства, с даты подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132). Стоимость доставки до покупателя,упаковки и тары должна быть включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг стальной горячекатаный 12ММ Ст3 ГОСТ 2590-2006 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.605

    "Позиция 2"

    "Круг стальной горячекатаный 16ММ Ст3 ГОСТ 2590-2006 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.665

    "Позиция 3"

    "Круг стальной горячекатаный 14ММ Ст3 ГОСТ 2590-2006 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.645

    "Позиция 4"

    "Лист 2х1250х2500 ГОСТ 19903-74 Ст3 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.624

    "Позиция 5"

    "Лист 3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 Ст3 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.616

    "Позиция 6"

    "Лист 4х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст3 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.580

    "Позиция 7"

    "Полоса стальная горячекатаная 40х4ММ Ст3 ГОСТ 103-2006 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.640

    "Позиция 8"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 25х25х3ММ Ст3пс ГОСТ 2590-2006 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.630

    "Позиция 9"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 32х32х4ММ Ст3пс ГОСТ 2590-2006 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.621

    "Позиция 10"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40х4ММ Ст3пс ГОСТ 2590-2006 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.630

    "Позиция 11"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х63х5ММ Ст3пс ГОСТ 2590-2006 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.649

    "Позиция 12"

    "Швеллер стальной горячекатаный 10 Ст3пс ГОСТ 2590-2006 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.636

    "Позиция 13"

    "Швеллер стальной горячекатаный 16 Ст3пс ГОСТ 2590-2006 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 0.712

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