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    Главная / Торги / Поставка специального инструмента для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка специального инструмента для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223214Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223214

    Наименование закупки

    Поставка специального инструмента для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 10:26

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Договор___21012514_от_17.09.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3462 75-23-18

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    dda@sur.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Двойченко Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специального инструмента для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 08:00 GMT +301.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223214Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специального инструмента для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    1 060 416,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", 628452, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, Станция ПромышленнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Продавец является субъектом малого и среднего предпринимательства, с даты подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132). Стоимость доставки до покупателя,упаковки и тары должна быть включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ключ накидной ударный 30х190ММ сталь 45 омеднённый ТУ 3926.045.53581936-2005 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 2"

    "Ключ накидной ударный 32х195ММ сталь 45 омеднённый ТУ 3926.045.53581936-2005 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 3"

    "Ключ накидной ударный 65х289ММ сталь 45 омеднённый ТУ 3926.045.53581936-2005 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Ключ накидной ударный 27х177ММ сталь 45 омеднённый ТУ 3926.045.53581936-2005 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 5"

    "Ключ накидной ударный 46х240ММ сталь 45 омеднённый ТУ 3926.045.53581936-2005 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Ключ накидной односторонний ударный 41х240ММ сталь 45 омеднённый ТУ 3926.045.53581936-2005 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 7"

    "Ключ накидной односторонний ударный 46х240ММ сталь 45 оксидированный ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Ключ накидной односторонний ударный 50х249ММ сталь 45 оксидированный ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Ключ накидной односторонний ударный 65х289ММ сталь 45 оксидированный ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Ключ рожковый ВБ 12х13х151.2ММ бронза ЗАО ТД "Завод"СИТОМО" ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Ключ рожковый ВБ 19х22х207ММ бронза ЗАО ТД "Завод"СИТОМО" ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 12"

    "Ключ рожковый ВБ 22х24х228ММ бронза ЗАО ТД "Завод"СИТОМО" ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 13"

    "Ключ рожковый ВБ 24х27х243ММ бронза ЗАО ТД "Завод"СИТОМО" ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 14"

    "Ключ рожковый ВБ 32х36х310ММ бронза ЗАО ТД "Завод"СИТОМО" ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 91.000

    "Позиция 15"

    "Ключ рожковый ВБ 10х12х138ММ бронза ЗАО ТД "Завод"СИТОМО" ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Кувалда кованая ВБ 10КГ бронза с рукояткой ГОСТ 11401-75 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Кувалда кованая ВБ 2КГ бронза с рукояткой ГОСТ 11401-75 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Кувалда кованая ВБ 3КГ бронза с рукояткой ГОСТ 11401-75 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Кувалда кованая ВБ 5КГ бронза с рукояткой ГОСТ 11401-75 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Молоток слесарный квадратный боек ВБ 0.8КГ бронзовый деревянная рукоятка ГОСТ 2310-77 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО" Россия"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 21"

    "Молоток слесарный квадратный боек ВБ 1КГ бронзовый деревянная рукоятка ГОСТ 2310-77 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО" Россия"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 22"

    "Молоток слесарный квадратный боек ВБ 0.5КГ бронзовый деревянная рукоятка ГОСТ 2310-77 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО" Россия"

    Кол-во: 15.000

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