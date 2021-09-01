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Наименование закупки
Поставка специального инструмента для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 10:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3462 75-23-18
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
dda@sur.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Двойченко Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специального инструмента для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 08:00 GMT +301.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223214Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специального инструмента для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
1 060 416,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", 628452, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, Станция ПромышленнаяРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Продавец является субъектом малого и среднего предпринимательства, с даты подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132). Стоимость доставки до покупателя,упаковки и тары должна быть включена в стоимость Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 26.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 91.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 15.000
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