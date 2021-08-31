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    Главная / Торги / Поставка электроматериала для Камчатского филиала

    Поставка электроматериала для Камчатского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223211Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223211

    Наименование закупки

    Поставка электроматериала для Камчатского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 06:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 4152 42-42-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    LipatovaEV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электроматериала для Камчатского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223211Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроматериала для Камчатского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, Петропавловск-камчатский, ул.Владивостокская, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вилка электрическая силовая, переносная 380В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Вилка электрическая силовая, переносная Texenergo SE023-032M 220В 2P+PE 32А IP44"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Розетка электрическая силовая одноместная IEK ССИ-123 PSN11-032-3 2P+E без шторок 250В 32А IP44 открытой установки"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-3-016-C C 400В 16А 3P 4.5кА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-3-025-C C 400В 25А 3P 4.5кА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-3-032-C C 400В 32А 3P 4.5кА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-3-040-C C 400В 40А 3P 4.5кА"

    Кол-во: 1.000

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