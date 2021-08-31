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Наименование закупки
Поставка электроматериала для Камчатского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 06:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 4152 42-42-52
Факс
Адрес электронной почты
LipatovaEV@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Липатова Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электроматериала для Камчатского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223211Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроматериала для Камчатского филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Камчатский край, Петропавловск-камчатский, ул.Владивостокская, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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