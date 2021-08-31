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    Главная / Торги / Поставка щебня

    Поставка щебня

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 22:0031.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223210Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223210

    Наименование закупки

    Поставка щебня

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 06:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55144

    Факс

    Адрес электронной почты

    SavinEA@Surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савин Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка щебня

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 22:00 GMT +331.08.2021 22:0031.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223210Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Доставка продукции железнодорожным транспортом осуществляется Поставщиком по адресу: ж/д станция Черный Мыс, код станции: 797407, доставка продукции автотранспортом осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней (15 рабочих дней для СМСП) со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень гранитный М1000 5-20ММ F200 ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 204.000

    "Позиция 2"

    "Щебень гранитный М1000 20-40ММ F200 ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 272.000

    "Позиция 3"

    "Щебень гранитный М1000 40-70ММ F200 ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 136.000

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