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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка щебня
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 06:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
7-3462-55144
Факс
Адрес электронной почты
SavinEA@Surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савин Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 22:00 GMT +331.08.2021 22:0031.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223210Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Доставка продукции железнодорожным транспортом осуществляется Поставщиком по адресу: ж/д станция Черный Мыс, код станции: 797407, доставка продукции автотранспортом осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней (15 рабочих дней для СМСП) со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 204.000
Кол-во: 272.000
Кол-во: 136.000
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