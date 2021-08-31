Условия договора

Тюменская область, Доставка продукции железнодорожным транспортом осуществляется Поставщиком по адресу: ж/д станция Черный Мыс, код станции: 797407, доставка продукции автотранспортом осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней (15 рабочих дней для СМСП) со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД)