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    Главная / Торги / Поставка материалов и комплектующих для нужд ООО "Газпром гелий сервис"

    Поставка материалов и комплектующих для нужд ООО "Газпром гелий сервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 02:3002.09.2021 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223208Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223208

    Наименование закупки

    Поставка материалов и комплектующих для нужд ООО "Газпром гелий сервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 03:38

    Документация процедуры

    Копия_Копия_Приложение__2_Спецификация_1_для_публикации.xlsx

    Приложение__1_ТЗ_ИСПРАВЛЕНО.doc

    Проект_договора_поставки.docx

    211020155810.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 915 487-48-15

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    kristina.labeko@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бриш Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов и комплектующих для нужд ООО "Газпром гелий сервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 02:30 GMT +302.09.2021 02:3002.09.2021 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223208Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов и комплектующих для нужд ООО "Газпром гелий сервис"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край м.р-н Надеждинский, с.п. Надеждинское, с. Вольно-Надеждинское, тер. ТОР Надеждинская, ул. Центральная, д. 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    5.5. Оплата Товара производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло дизельное моторное полусинтетическое всесезонное KAMAZ G-Profi Service Line CNG 10W40 CF бочка 200Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Масло трансмиссионное синтетическое для ГУР Lukoil ATF Synth VI 1Л канистра"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Масло трансмиссионное синтетическое ZF Ecofluid M 75W80 20Л канистра 0671090384"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Масло трансмиссионное минеральное всесезонное SinteZ-TM 85W90 GL-5 20Л канистра"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Смазка пластичная Литол-24 21КГ ГОСТ 21150-87"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Антифриз Coolstream Premium оранжевый канистра 5КГ -40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Жидкость тормозная Rosdot DOT-4 5000Г канистра"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Фиксатор резьбы разъемный средней фиксации Airline AG-AF-01 6МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Рукав кислородный III-9-2.0 9ММ 2МЕГАПА 1М ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Лампа автомобильная H7 24В 70ВТ PK22S белый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Лампа автомобильная H1 Trucklight 1987302411 24В 70ВТ P14.5s"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Лампа автомобильная H3 800061 24В 70ВТ PK22s"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Шприц смазочный плунжерный с гибкой насадкой 400МЛ 310БАР для консистентной смазки 1.15КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Элемент фильтрующий воздухоочистителя дополнительный КАМАЗ CF1820"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Элемент фильтрующий воздухоочистителя основной КАМАЗ C301330"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Муфта сцепления выключения МАЗ, УРАЛ, ЛиАЗ, КАМАЗ, НЕФАЗ Евро-2 3151000034"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Диск сцепления нажимной с кожухом 323482083219/160-13-011 КАМАЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Фильтр осушителя воздуха патрон КАМАЗ-54901 K204205"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Осушитель воздуха адсорбер 24В LA8810"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Свеча зажигания 1000450457 КАМАЗ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 21"

    "Катушка зажигания 612600191988"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 22"

    "Фильтр топливный бака автономного отопителя 251226890037 КамАЗ-5490 Гидроник 4/5"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 23"

    "Ремень привода вентилятора 10PK1287 1000568236/612630060974 МАЗ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Щетка стеклоочистителя без спойлера Mercedes Actros A0018206745 КАМАЗ-5490 2ШТ 650ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Хомут Masuma 4х300ММ пластик черный 50ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Видеорегистратор автомобильный Camshel DVR 240 2-х канальный 3.7В 114х37х37ММ 1.5" 1920х1080 170/145ГРАД 30К/С Mini-USB microSD 256ГБ Class 10, UHS-I, UHS-I Speed Class 3 (U3)"

    Кол-во: 13.000

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