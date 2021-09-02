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Наименование закупки
Поставка материалов и комплектующих для нужд ООО "Газпром гелий сервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 03:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Почтовый адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Контактный телефон
+7 915 487-48-15
Факс
+7 495 122-20-00
Адрес электронной почты
kristina.labeko@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бриш Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов и комплектующих для нужд ООО "Газпром гелий сервис"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 02:30 GMT +302.09.2021 02:3002.09.2021 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223208Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов и комплектующих для нужд ООО "Газпром гелий сервис"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, Приморский край м.р-н Надеждинский, с.п. Надеждинское, с. Вольно-Надеждинское, тер. ТОР Надеждинская, ул. Центральная, д. 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
5.5. Оплата Товара производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Адрес местонахождения
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Кол-во: 1.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 13.000
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