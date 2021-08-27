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    Главная / Торги / Поставка выключателя для Саратовского филиала, 1666

    Поставка выключателя для Саратовского филиала, 1666

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 14:0027.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223206Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223206

    Наименование закупки

    Поставка выключателя для Саратовского филиала, 1666

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 21:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-42-00

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    E.D.LAZAREVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка выключателя для Саратовского филиала, 1666

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 14:00 GMT +327.08.2021 14:0027.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223206Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка выключателя для Саратовского филиала, 1666

    Начальная цена

    12 932,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, поселок Дубки, участок № 6 (на расстоянии 4,5 км западнее поселка) "Девон-Альянс" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету в течение 7 календарных дней с даты поставки товара и подписания ТТН. Цена доставки включена в стоимость товара. Счет вложить к ответ на ЦЗ. Выставление документов по ЭДО. Заключение договора не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический ABB S801C 2CCS881001R0825 15кА B 400В 100А 1P"

    Кол-во: 4.000

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