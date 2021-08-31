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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223202Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223202

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 21:03

    Документация процедуры

    Московское_УООП_Задание_заказчика_поставка_канцелярских_товаров.xlsx

    Проект_Договора_КИМ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-28-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    m.tkacheva@pitanie.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткачева Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223202Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    1 493 654,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента чековая термо 57х30х12ММ 20/21М бумага для контрольно-кассовых машин ООО "НБК Трейд" Россия"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 2"

    "Лента чековая термо 80х80х12ММ бумага 6ШТ для контрольно-кассовых машин ООО "НБК Трейд" Россия"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 3"

    "Бумага офисная SvetoCopy А4 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017 Россия"

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 4"

    "Конверт ForPost стрип С5 162х229ММ Куда-Кому белый без окна FP2805"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 5"

    "Файл-вкладыш Lamark с перфорацией 50МКМ А4+ бесцветный глянцевый SP0502 100ШТ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 6"

    "Блокнот на спирали сверху клетка Полином Графо А5 145х203ММ черный/белый 50ЛИСТ бумага 60Г/М2 картон 272084"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 7"

    "Ручка шариковая неавтоматическая Attache Corvet синий 0.7ММ со сменой стержня"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 8"

    "Ручка гелевая Berlingo 0.5ММ черная ШТ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 9"

    "Блок для записей не проклеенный inФОРМАТ 90х90х90ММ 80Г/М2 белый код 61191"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 10"

    "Карандаш чернографитный Erich Krause с ластиком 32856"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 11"

    "Тетрадь общая Office Space 80ЛИСТ бумвинил А4 клетка"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 12"

    "Клей-карандаш Berlingo 36Г"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 13"

    "Краска штемпельная на водной основе РДК синяя 45Г флакон с дозатором Россия"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 14"

    "Папка-скоросшиватель Комус А4 пластик 0.18ММ прозрачный верх"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 15"

    "Папка-уголок Brauberg А4 пластик белая 0.15ММ ШТ ЛИСТ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 16"

    "Корректор жидкость (штрих) Гамма Штрих 20МЛ на водной основе/ кисточка-ворс, экстрабелизна, морозостойкость 10ШТ Россия"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 17"

    "Скрепки канцелярские STAFF EVERYDAY 28ММ стальные оцинкованные круглые серебро 100ШТ картонная коробка"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 18"

    "Скрепки канцелярские 50ММ металлические круглые серебро 50ШТ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 19"

    "Набор текстмаркеров Lamark HL0306 1-5ММ 4 цвета 4ШТ пакет-чехол скошенный наконечник"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 20"

    "Скобы для степлера Attache №10 металлические серебристый 1000ШТ 20ЛИСТ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 21"

    "Скобы для степлера 24/6 deVENTE никелированные 1000ШТ 324405"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 22"

    "Лента клейкая канцелярская Attomex 19ММх33М полипропилен прозрачный 35МКМ 4162713"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 23"

    "Лента клейкая скотч Nova Roll 203 48ММх50М прозрачный 40МКМ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 24"

    "Маркер перманентный Attache круглый пластиковый корпус 0.5-1.2ММ черный 902134"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 25"

    "Стикер Attache Selection 76x76ММ 8 цветов неон 400ЛИСТ 70Г/КВ.М Китай"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 26"

    "Стикер Post-it Original 38х51ММ желтый пастельный 3 блока по 100ЛИСТ 80Г/КВ.М 7916"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 27"

    "Закладка клейкая Attache Selection 12х45ММ 5 цветов"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 28"

    "Зажим для бумаги Attomex 41ММ черный 12ШТ в картонной упаковке 4131304"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 29"

    "Зажим для бумаги Attache 51ММ 12ШТ в картонной упаковке"

    Кол-во: 500.000

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