Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка вставок диэлектрических

    Поставка вставок диэлектрических

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 13:3008.09.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223201Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223201

    Наименование закупки

    Поставка вставок диэлектрических

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 20:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812)613-02-70

    Факс

    Адрес электронной почты

    asmirnov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Александр Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вставок диэлектрических

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.09.2021 13:30 GMT +308.09.2021 13:3008.09.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223201Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вставок диэлектрических

    Начальная цена

    521 747,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (семидесяти) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-1 природный газ М20х1.5 7ММ 240ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-3 природный газ М20х1.5 7ММ 240ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-1 природный газ М20х1.5 7ММ 240ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-1 природный газ М20х1.5 7ММ 240ММ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-2 природный газ М22х1.5 10ММ 240ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Вставка диэлектрическая жесткая ВД-2 ТУ 95-99 Ж83-Р806ТУ"

    Кол-во: 6.000

    Позвонить