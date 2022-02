"Позиция 2" "Выключатель автоматический дифференциального тока IEK АД-12 16А AC C 2P 4.5КА 30мА MAD10-2-016-C-030 ГОСТ Р 51327.1-99 МЭК 61009"

"Позиция 3" "Выключатель автоматический дифференциального тока IEK АД-12 25А C IP20 230В 2P 4.5КА 30мА УХЛ4 MAD10-2-025-C-030 ТР ТС 004/2011"

"Позиция 4" "Выключатель автоматический дифференциального тока IEK АД-12 10А AC C 2P 4.5КА 30мА MAD10-2-010-C-030 ГОСТ Р 51327.1-99 МЭК 61009"

"Позиция 5" "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3C40-УХЛ3 40А C IP20 400В 3P 6КА"

"Позиция 9" "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-1C6-УХЛ3 6А C IP20 230В 1P 6КА УХЛ3"

"Позиция 12" "Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C63 63А C IP20 380В 3P 6КА УХЛ3"

"Позиция 20" "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-1C2-УХЛ3 2А C IP20 220В 1P 6КА УХЛ3"

"Позиция 22" "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3C10 10А C IP20 220В 3P 6КА УХЛ3 260789"

"Позиция 25" "Автомат дифференциальный тип АС АД14 4Р 50А 100мА 230В C 4.5кА от –40 до +50ГРАД ЦЕЛЬС MAD10-4-050-C-100 ООО "ИЭК ХОЛДИНГ""

"Позиция 27" "Автомат дифференциальный тип АС АД14 4Р 25А 30мА 230В C 4.5кА от –40 до +50ГРАД ЦЕЛЬС MAD10-4-025-C-030 ООО "ИЭК ХОЛДИНГ""

"Позиция 28" "Светильник ACQUA C 18 WH 4000K (with driver) 18ВТ IP54 WH, with driver ООО "МГК"Световые Технологии""

Кол-во: 20.000