Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка изоляционных материалов (УСЛ 268)

    Поставка изоляционных материалов (УСЛ 268)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 13:3031.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223187Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223187

    Наименование закупки

    Поставка изоляционных материалов (УСЛ 268)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 18:56

    Документация процедуры

    УПД.docx

    _Поставка_Покупатель_ГТУ_КИМ_публикация_ЦЗ.docx

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    Задание_на_поставку_КИМ_Улукулево__доставка_поставщиком_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-50-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    azaytsev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изоляционных материалов (УСЛ 268)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 13:30 GMT +331.08.2021 13:3031.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223187Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изоляционных материалов (УСЛ 268)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с. Улукулево, ул. Крупской, д. 2/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манжета термоусадочная "ТЕРМА-СТМП" 450-2.0-720 450ММ 2ММ 720ММ ООО "Терма" ТУ 22.21.42-001-82119587-2019"

    Кол-во: 67.000

    "Позиция 2"

    "Лента полиэтиленовая радиационно-модифицированная мастичная Терма-МХ ТУ 22.21.42-004-82119587-2019"

    Кол-во: 3.276

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 264519
    Поставка табличек, пиктограмм, лент, поручней для обеспечения доступа инвалидам
    Поставка табличек, пиктограмм, лент, поручней для обеспечения доступа инвалидам
    264519
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    119 488
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 78495
    Поставка материалов для управления связи ЧНГКМ ООО"Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.
    Поставка материалов для управления связи ЧНГКМ ООО"Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.
    78495
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    215 834
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить