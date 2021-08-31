Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка порошка бентонитового для нужд ООО "Газпром ПХГ".

    Поставка порошка бентонитового для нужд ООО "Газпром ПХГ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223185Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223185

    Наименование закупки

    Поставка порошка бентонитового для нужд ООО "Газпром ПХГ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 18:42

    Документация процедуры

    Проект_договора_для_КИМ_ЭТП_ГПБ_только_СМСП.DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-03-30

    Факс

    Адрес электронной почты

    nzuev@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуев Никита Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка порошка бентонитового для нужд ООО "Газпром ПХГ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 14:00 GMT +331.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223185Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка порошка бентонитового для нужд ООО "Газпром ПХГ".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязан за свой счет обеспечить доставку Продукции до грузополучателя по указанным в запросе адресам. Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную партию Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок бентонитовый ПБМА ТУ 39-0147001-105-93"

    Кол-во: 5.400

    "Позиция 2"

    "Порошок бентонитовый ПБМА ТУ 39-0147001-105-93"

    Кол-во: 29.700

    "Позиция 3"

    "Порошок бентонитовый ПБМВ ТУ 39-0147001-105-93"

    Кол-во: 19.800

    Позвонить