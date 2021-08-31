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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ (светотехническое оборудование)

    Поставка ТМЦ (светотехническое оборудование)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 00:0031.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223181Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223181

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ (светотехническое оборудование)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 18:28

    Документация процедуры

    Проект_договора_с_ЭДО.docx

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    7 752 784082

    Факс

    Адрес электронной почты

    msp@tog.tmb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пьянова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТМЦ (светотехническое оборудование)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 00:00 GMT +331.08.2021 00:0031.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223181Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ (светотехническое оборудование)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тамбовская область, 392525, Тамбовская область, Тамбовский р-он, пос. Строитель, ул. Промышленная 86Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка входит в стоимость Товара. Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 (или иного документа, предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011 N 402- ФЗ "О бухгалтерском учете").

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гирлянда светодиодная сигнальная ФС-12 красный 1М пластик"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Драйвер светодиодный EB0-176-264/30-025 V1.0 для светодиодов 25ВТ 176-264В IP20 50-60ГЦ 165х23ММ VARTON"

    Кол-во: 36.000

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