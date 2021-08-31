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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ (латунные краны)

    Поставка ТМЦ (латунные краны)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 00:0031.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223179Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223179

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ (латунные краны)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 18:21

    Документация процедуры

    Проект_договора_с_ЭДО.docx

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    7 752 784082

    Факс

    Адрес электронной почты

    msp@tog.tmb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пьянова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТМЦ (латунные краны)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 00:00 GMT +331.08.2021 00:0031.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223179Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ (латунные краны)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тамбовская область, 392525, Тамбовская область, Тамбовский р-он, пос. Строитель, ул. Промышленная 86Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка входит в стоимость Товара. Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 (или иного документа, предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011 N 402- ФЗ "О бухгалтерском учете").

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой проходной 11Б27п DN50 PN16 латунь ручной природный газ муфтовый ЗАО "Саратовский арматурный завод""

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой для манометра полнопроходной 11Б27п21 DN15 PN1.6МПА латунь ЛЦ40Сд фторопласт 4 ручной газ -60…+50ГРАД ЦЕЛЬС "А" ГГ резьбовое надземная установка цвет рукоятки-желтый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой проходной 11Б27п DN20 PN16 латунь ручной природный газ муфтовый ЗАО "Саратовский арматурный завод""

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой проходной 11Б27п DN15 PN16 латунь ручной природный газ муфтовый ЗАО "Саратовский арматурный завод""

    Кол-во: 40.000

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