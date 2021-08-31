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    Главная / Торги / Поставка индулина жирорастворимого для нужд ООО "Газпром добыча Надым".

    Поставка индулина жирорастворимого для нужд ООО "Газпром добыча Надым".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223178Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223178

    Наименование закупки

    Поставка индулина жирорастворимого для нужд ООО "Газпром добыча Надым".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 18:29

    Документация процедуры

    Проект_договора_для_КИМ_ЭТП_ГПБ_не_только_СМСП.DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-03-30

    Факс

    Адрес электронной почты

    nzuev@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуев Никита Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка индулина жирорастворимого для нужд ООО "Газпром добыча Надым".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223178Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка индулина жирорастворимого для нужд ООО "Газпром добыча Надым".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629400, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязан за свой счет обеспечить доставку Продукции до грузополучателя по указанным в запросе адресам. Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную партию Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индулин жирорастворимый ГОСТ 4470-77"

    Кол-во: 200.000

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