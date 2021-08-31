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Наименование закупки
Поставка индулина жирорастворимого для нужд ООО "Газпром добыча Надым".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 18:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-03-30
Факс
Адрес электронной почты
nzuev@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зуев Никита Алексеевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка индулина жирорастворимого для нужд ООО "Газпром добыча Надым".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223178Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка индулина жирорастворимого для нужд ООО "Газпром добыча Надым".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629400, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, д. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик обязан за свой счет обеспечить доставку Продукции до грузополучателя по указанным в запросе адресам. Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную партию Продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 200.000
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