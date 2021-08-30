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    Главная / Торги / Поставка художественных изделий и материалов культурно-бытового назначения

    Поставка художественных изделий и материалов культурно-бытового назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 22:0030.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223176Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223176

    Наименование закупки

    Поставка художественных изделий и материалов культурно-бытового назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 18:35

    Документация процедуры

    265_2617_2021_от_24.09.2021_ИП_Чупринская_ЛА.pdf

    _ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ.docx

    _Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка художественных изделий и материалов культурно-бытового назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 22:00 GMT +330.08.2021 22:0030.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223176Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка художественных изделий и материалов культурно-бытового назначения

    Начальная цена

    522 655,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маркер перманентный Berlingo Namepen пластиковый корпус 0.5ММ черный PM6534 Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Маркер-краска нестираемый для любых поверхностей Berlingo Uniline PA100 черный 1ММ металл BMk_02301 Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Маркер-краска нестираемый для любых поверхностей Berlingo Uniline PA200 черный 2ММ металл BMk_02201 Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Маркер-краска нестираемый для любых поверхностей Berlingo Uniline PA400 черный 4ММ металл BMk_02101 Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Маркер-краска нестираемый для любых поверхностей Berlingo Uniline PA200 белый 2ММ металл BMk_02200 Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Маркер-краска нестираемый для любых поверхностей Berlingo Uniline PA400 белый 4ММ металл BMk_02100 Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Карандаш чернографитный Berlingo шестигранный дерево 3В черный заточенный BP01055 Китай"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Набор карандашей Berlingo BS01210 чернографитные 3Н-3В черный 10ШТ шестигранные из древесины заточенные Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Покрытие настольное коврик для резки JAS зеленый пластик 45х60СМ 3-х слойный самовосстанавливающийся, с разметкой Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Покрытие настольное коврик для резки JAS зеленый пластик 30х45СМ 3-х слойный самовосстанавливающийся, с разметкой Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Лента клейкая двухсторонняя Berlingo 15ММх2М вспененный полиэтилен белый 1ММ FSn_152033 Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Лента клейкая двухсторонняя Berlingo 25ММх8М вспененный полиэтилен белый 1ММ FSn_258033 Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Лента клейкая двухсторонняя Berlingo 38ММх8М полипропилен белый FSn_380812 Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Лента клейкая двухсторонняя Berlingo 50ММх10М полипропилен белый FSn_501022 Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Лента клейкая двухсторонняя Brauberg 19ММх3.5М вспененный полиэтилен белый 1ММ 228326 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 16"

    "Лента клейкая армированная Brauberg 50ММх40М тканевая х/б основа серый 170МКМ 606771 Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Булавки портновские металлические 30ММ 500ШТ ПАО "МОСТОЧЛЕГМАШ" БП1-30 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Угольник столярный Fit 200х300ММ металлический Китай 23056"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Линейка Энкор 100СМ 45ММ металл Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Линейка Энкор 50СМ 27ММ металл Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Линейка Энкор 30СМ 25ММ металл гравировка разметки Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Скобы для степлера Attache №24/6 никелированные серебристый 1000ШТ 30ЛИСТ 139205 Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Нож канцелярский скальпель Berlingo 8ММ серый металлик металл + 5 лезвий BM4118 пластиковый пенал Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Нож канцелярский скальпель для рукоделия TON Sharp blade 8ММ металл + 6 лезвий алюминиевая ручка Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Лезвие для ножа канцелярского Brauberg трапециевидное 18ММ 0.5ММ сталь 10ШТ в пластиковом пенале 230925 Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Нож канцелярский Brauberg Heavy duty 18ММ черный/серебристый металлический корпус с фиксатором 237158 блистер с европодвесом Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Ножницы офисные Westcott Easy Grip нержавеющая сталь 12.7, 20.3, 25.4СМ 3ШТ прорезиненные ручки Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Набор кистей художественных ArtQ 15ШТ Мастихин - 1ШТ синтетическая щетина пенал для рисования Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Кисть художественная круглая Daler Rowney System 3 №14 синтетика DR281085014 короткая ручка, алюминиевая обойма Великобритания"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Кисть художественная круглая Daler Rowney System 3 №12 синтетика DR281085012 короткая ручка, алюминиевая обойма Великобритания"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Кисть художественная круглая Малевичъ Tician №2 синтетика для густых красок 755002 ручка 25СМ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Кисть художественная круглая Малевичъ Tician №1 синтетика для густых красок 755001 ручка 25СМ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Кисть художественная круглая Малевичъ Tician №0 синтетика для густых красок 755000 ручка 25СМ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Кисть художественная плоскоовальная Малевичъ Andy №14 синтетика 753314 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Кисть художественная плоскоовальная Малевичъ Andy №10 синтетика 753310 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Кисть художественная плоскоовальная Малевичъ Andy №6 синтетика 753306 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Кисть художественная круглая Малевичъ Andy №8 синтетика 753008 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Кисть художественная круглая Малевичъ Andy №6 синтетика 753006 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Кисть художественная круглая Малевичъ Andy №4 синтетика 753004 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Кисть художественная плоская Малевичъ Andy №18 синтетика 753118 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 41"

    "Кисть художественная плоская Малевичъ Andy №16 синтетика 753116 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 42"

    "Кисть художественная плоская Малевичъ Andy №12 синтетика 753112 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 43"

    "Кисть художественная плоская Малевичъ Andy №8 синтетика 753108 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 44"

    "Кисть художественная плоская Малевичъ Andy №6 синтетика 753106 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 45"

    "Кисть художественная плоская Малевичъ Andy №3 синтетика 753103 ручка 14СМ Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 46"

    "Разбавитель художественный Тройник 120МЛ банка для масляных красок АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Разбавитель художественный 220МЛ банка скипидар и уайт-спирит для разбавления и растворения художественных масляных, пентамасляных, алкидных красок, некоторых жирных масел АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Разбавитель художественный 220МЛ банка для масляных красок АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Краска художественная акриловая Ладога №101 белила титановые 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 50"

    "Краска гуашевая Сонет №968 металлик банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 51"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №706 кобальт зеленый светлый банка 40МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 52"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №504 кобальт синий светлый банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 53"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №100 белила цинковые банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 54"

    "Краска художественная акриловая Ладога №101 белила титановые 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 55"

    "Краска художественная акриловая Ладога №801 сажа газовая 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 56"

    "Краска художественная акриловая Ладога №408 умбра жженая 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 57"

    "Краска художественная акриловая Ладога №703 зеленая ФЦ 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 58"

    "Краска художественная акриловая Ладога №717 зеленая светлая 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 59"

    "Краска художественная акриловая Ладога №515 синяя 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 60"

    "Краска художественная акриловая Ладога №503 церулеум 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 61"

    "Краска художественная акриловая Ладога №507 бирюзовая 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 62"

    "Краска художественная акриловая Ладога №317 краплак красный 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 63"

    "Краска художественная акриловая Ладога №331 красная 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 64"

    "Краска художественная акриловая Ладога №205 охра золотистая 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 65"

    "Краска художественная акриловая Ладога №221 желтая темная 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 66"

    "Краска художественная акриловая Ладога №213 желтая светлая 46МЛ туба АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 67"

    "Краска гуашевая Сонет №964 медь банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 68"

    "Краска гуашевая Сонет №961 светлое серебро банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 69"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №804 глубоко-черная банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 70"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №415 умбра натуральная банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 71"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №711 ярко-зеленая банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 72"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №511 ультрамарин банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 73"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №339 краплак красный банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 74"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №331 красная банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 75"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №205 охра золотистая банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 76"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №213 желтая светлая банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 77"

    "Краска художественная акриловая Ладога №511 ультрамарин 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 78"

    "Краска художественная акриловая Ладога №331 красная 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 79"

    "Краска художественная акриловая Ладога №717 зеленая светлая 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 80"

    "Краска художественная акриловая Ладога №220 желтая средняя 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 81"

    "Краска художественная акриловая Ладога №100 белила цинковые 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 82"

    "Краска художественная акриловая Ладога №503 церулеум 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 83"

    "Краска художественная акриловая Ладога №408 умбра жженая 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 84"

    "Краска художественная акриловая Ладога №801 сажа газовая 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 85"

    "Краска художественная акриловая Ладога №334 розовая темная 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 86"

    "Краска художественная акриловая Ладога №206 охра светлая 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 87"

    "Краска художественная акриловая Ладога №720 изумрудная 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 88"

    "Краска художественная акриловая Ладога №722 зеленая средняя 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 89"

    "Краска художественная акриловая Ладога №315 оранжевая 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 90"

    "Краска художественная акриловая Ладога №214 лимонная 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 91"

    "Краска художественная акриловая Ладога №213 желтая светлая 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 92"

    "Ель искусственная заснеженная Царь-елка зеленая с шишками 230СМ ПВХ, металл 148СМ веток 1541ШТ АТМР/Ш-230"

    Кол-во: 5.000

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    "Гирлянда хвойная заснеженная Царь Елка Фьюжн 270х30СМ ПВХ/леска зеленый с ягодами и шишками"

    Кол-во: 25.000

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    "Игрушка ёлочная Шар стеклопластик 800ММ красный покрытие одноцветное эмаль Shar001-021 ООО "Уни Хаусс" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 95"

    "Игрушка ёлочная Шар стеклопластик 600ММ синий покрытие одноцветное эмаль Shar001-022 ООО "Уни Хаусс" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 96"

    "Игрушка ёлочная Шар стеклопластик 400ММ зеленый покрытие одноцветное эмаль Shar001-023 ООО "Уни Хаусс" Россия"

    Кол-во: 2.000

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