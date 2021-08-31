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    Главная / Торги / Поставка коробок соединительных взрывозащищенных и вставок диэлектрических

    Поставка коробок соединительных взрывозащищенных и вставок диэлектрических

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 00:0031.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223174Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223174

    Наименование закупки

    Поставка коробок соединительных взрывозащищенных и вставок диэлектрических

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 18:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812)613-02-70

    Факс

    Адрес электронной почты

    asmirnov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Александр Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка коробок соединительных взрывозащищенных и вставок диэлектрических

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 00:00 GMT +331.08.2021 00:0031.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223174Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коробок соединительных взрывозащищенных и вставок диэлектрических

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (семидесяти) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-1 природный газ М20х1.5 7ММ 240ММ"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 2"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-2 природный газ М22х1.5 10ММ 240ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Коробка монтажная соединительная взрывозащищенная КСВ-1И 400В 25А 60 клемм IP65 IЕxdIIBT5Х 425х380х273ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Коробка монтажная соединительная взрывозащищенная КСВ-3-4 400В 25А 8 клемм/4 ввода IP65 1ЕхdIIВТ3 280х280х66ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Коробка монтажная соединительная взрывозащищенная КСВ-1И 400В 25А 60 клемм IP65 IЕxdIIBT5Х 425х380х273ММ"

    Кол-во: 7.000

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