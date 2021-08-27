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    Главная / Торги / Запрос:Блок розеток IEK 230В IEC-320-C14 Schuko 8 розет. 16А для Р.Татарстан ЗнП 794

    Запрос:Блок розеток IEK 230В IEC-320-C14 Schuko 8 розет. 16А для Р.Татарстан ЗнП 794

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223172Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223172

    Наименование закупки

    Запрос:Блок розеток IEK 230В IEC-320-C14 Schuko 8 розет. 16А для Р.Татарстан ЗнП 794

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 17:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос:Блок розеток IEK 230В IEC-320-C14 Schuko 8 розет. 16А для Р.Татарстан ЗнП 794

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 13:00 GMT +327.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223172Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос:Блок розеток IEK 230В IEC-320-C14 Schuko 8 розет. 16А для Р.Татарстан ЗнП 794

    Начальная цена

    16 901,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. Во вложении наличие счета для оплаты. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок розеток IEK 230В IEC-320-C14 Schuko 8 розет. 16А"

    Кол-во: 10.000

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