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    Главная / Торги / приобретение светодиодных светильников

    приобретение светодиодных светильников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223169Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223169

    Наименование закупки

    приобретение светодиодных светильников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 17:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 991 41-51430

    Факс

    Адрес электронной почты

    viktoriya.taushanova@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таушанова Виктория Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калмыкия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение светодиодных светильников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223169Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение светодиодных светильников

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калмыкия Республика, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева,31Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету производится по факту поставки товара на склад покупателя в течении 7 (семи) календарных дней. (Факт поставки подтверждается подписанной Товарной накладной Торг 12 или УПД),стоимость доставки прошу включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель (LED) универсальная Smartbuy-36W 180*1195 /6500K (SBL-uni1195-36W-65K) Светодиодный универсальный светильник UNI предназначена для освещения внутри помещений. Является аналогом люминесцентного светильника ЛПО 2х36. Цвет - белый; Мощность, -36 Вт.; Цветовая температура, -6500 К.; Световой поток, -2500 Лм.; Способ монтажа - накладной/встраиваемый;"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Светильник ЭЛЕТЕХ 3833 нсп 09-200-002 транзит ip51 корпус с решеткой серый 1005550283, Тип светильника Промышленный, Источник света Лампа накаливания, Тип цоколя E27, Мощность лампы 200 Вт, Подходит для числа источников света 1, Световой выход Непосредственно, Светораспределение Симметричное, Степень защиты IP IP52"

    Кол-во: 20.000

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