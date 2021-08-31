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    Главная / Торги / Поставка сезонных фруктов для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка сезонных фруктов для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 04:3031.08.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223167Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223167

    Наименование закупки

    Поставка сезонных фруктов для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 17:58

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_сезонных_фруктов.xlsx

    Проект_договора_КИМ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3952 25-81-59 доб. 2132

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mozhenkova@gazprompitanie38.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моженкова Наталия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сезонных фруктов для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 04:30 GMT +331.08.2021 04:3031.08.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223167Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сезонных фруктов для нужд филиала Иркутское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    197 032,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 664011, Российская Федерация, г.Иркутск, ул.Нижняя Набережная, д.14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков. Поставка товара 1 раз в неделю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Абрикосы ГОСТ 32784-2014"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Арбуз ГОСТ 7177-2015 Россия"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 3"

    "Виноград ГОСТ 32786-2014"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Дыня ГОСТ 7178-2015"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 5"

    "Манго весовое ГОСТ 33882-2016"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Нектарин ГОСТ 34340-2017"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Персики свежие ящик 4КГ Турция ГОСТ 34340-2017"

    Кол-во: 185.000

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