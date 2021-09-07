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    Главная / Торги / Компрессор автомобильный AVS для Кировского филиала ПАО Ростелеком

    Компрессор автомобильный AVS для Кировского филиала ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223162Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223162

    Наименование закупки

    Компрессор автомобильный AVS для Кировского филиала ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 17:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8332 35-73-70

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.tikhonova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Компрессор автомобильный AVS для Кировского филиала ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223162Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компрессор автомобильный AVS для Кировского филиала ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, Киров,Монтажников 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    счет, постоплата 7 календарных дней , ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компрессор автомобильный AVS KS750D 80505 75л/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Забурник треугольный 66-06.01.300А бур БКМ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Резец 66-06.01.200А лопастной бур"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Знак автомобильный аварийной остановки ОСВАР 453.3716"

    Кол-во: 30.000

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