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Наименование закупки
Компрессор автомобильный AVS для Кировского филиала ПАО Ростелеком
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 17:30
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8332 35-73-70
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
e.tikhonova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Компрессор автомобильный AVS для Кировского филиала ПАО Ростелеком
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223162Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компрессор автомобильный AVS для Кировского филиала ПАО Ростелеком
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кировская область, Киров,Монтажников 1АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
счет, постоплата 7 календарных дней , ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 30.000
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