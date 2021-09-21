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    Главная / Торги / Поставка механизмов для раскладных диванов ООО "Молния Ямал"

    Поставка механизмов для раскладных диванов ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 09:0021.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223131Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223131

    Наименование закупки

    Поставка механизмов для раскладных диванов ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 16:37

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение___1.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка механизмов для раскладных диванов ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.09.2021 09:00 GMT +321.09.2021 09:0021.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223131Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка механизмов для раскладных диванов ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    83 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок и порядок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента заключения договора.Оплата производится Покупателем в течение 30 (тридцати) рабочих дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механизм трансформации Французская раскладушка 1400ММ 180КГ Завод "Трансформер""

    Кол-во: 10.000

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