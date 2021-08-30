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Наименование закупки
ЦЗ_01109-2021-3025_CISCO PWR-6000-DC маршрутизатор_Ж
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 16:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Контактный телефон
+7 925 845-70-08
Факс
Адрес электронной почты
Natalya.Zholudeva@rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жолудева Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ_01109-2021-3025_CISCO PWR-6000-DC маршрутизатор_Ж
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 11:00 GMT +330.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223127Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ_01109-2021-3025_CISCO PWR-6000-DC маршрутизатор_Ж
Начальная цена
136 752,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Склад, Московская обл., г.Пушкино, ш.Ярославское, д.2аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100 % постоплата 5 р.д. с даты подписания документов поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Кол-во: 3.000
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