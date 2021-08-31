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    Главная / Торги / Срочная закупка инвентаря_ Удмуртия_ корректировка ЦЗ 221602

    Срочная закупка инвентаря_ Удмуртия_ корректировка ЦЗ 221602

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223125Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223125

    Наименование закупки

    Срочная закупка инвентаря_ Удмуртия_ корректировка ЦЗ 221602

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 16:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 52-48-04

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.murashova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочная закупка инвентаря_ Удмуртия_ корректировка ЦЗ 221602

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223125Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочная закупка инвентаря_ Удмуртия_ корректировка ЦЗ 221602

    Начальная цена

    79 147,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, город Ижевск ул. Голублева 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до адреса силами поставщика. Стоимость доставки включить в стоимость ТМЦ. Условия оплаты для МСП: постоплата 15 раб. дней от даты подписания накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лестница универсальная Луч АЛ 3x10 П60 6.79м алюминий профиль 70x20 3 секции 10 ступеней"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Палатка кабельщика Куб-3 190x210см"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Лопата совковая ЛСП сталь древесина 1200мм 240x275мм с черенком"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Лопата штыковая ЛКО-3 сталь древесина 380x210мм с черенком"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Лом взрывобезопасный четырехгранный медь, покрытие полимерное 32x32x1400мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Комплект для очистки кабеля 4415 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

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