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    Главная / Торги / Поставка ЛКМ

    Поставка ЛКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 04:0031.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223114Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223114

    Наименование закупки

    Поставка ЛКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 18:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55144

    Факс

    Адрес электронной почты

    SavinEA@Surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савин Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ЛКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 04:00 GMT +331.08.2021 04:0031.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223114Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЛКМ

    Начальная цена

    154 934 775,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Сургут, ул. Индустриальная, д. 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.5. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем, денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 белая глянцевая 25КГ"

    Кол-во: 960.000

    "Позиция 2"

    "Эмаль алкидная пентафталевая Лакра ПФ-115 голубая ГОСТ Р 51691-2008"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 3"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 серая"

    Кол-во: 930.000

    "Позиция 4"

    "Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132 RAL 1021 желтая 25КГ ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 5"

    "Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132 RAL 3020 красная ТУ 2314 0288 8169 8632012"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132 RAL 9016 белая 25КГ ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 7"

    "Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132 RAL 9017 черная 25КГ ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132 RAL 6018 зеленая 25КГ ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132 красная ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Эмаль по металлу НЦ-132 синяя ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 11"

    "Растворитель 646 для краски"

    Кол-во: 270.000

    "Позиция 12"

    "Растворитель Уайт-спирит Нефрас-С4-155/200 ГОСТ 3134-78 ЗАО Кетон Россия"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 13"

    "Краска акриловая ВД-АК-111 белая"

    Кол-во: 2820.000

    "Позиция 14"

    "Грунтовка антикоррозионная ГФ-021 серая"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-266 красно-коричневая"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 16"

    "Краска водоэмульсионная ВД-АК-224 белая 30КГ ГОСТ 28196-89 ООО "ПК РосАква""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 17"

    "Эмаль алкидная пентафталевая Лакра ПФ-115 желтая ГОСТ Р 51691-2008"

    Кол-во: 390.000

    "Позиция 18"

    "Эмаль алкидная пентафталевая Эмпилс ПФ-115 С синяя 20КГ ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 990.000

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