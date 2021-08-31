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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка крепежных элементов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 16:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4
Контактный телефон
+7 912 546-78-60
Факс
+7 8216 74-77-43
Адрес электронной почты
s.guzeeva@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гузеева Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка крепежных элементов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 00:00 GMT +331.08.2021 00:0031.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223113Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка крепежных элементов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169302, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Типовой договор Заказчика. Оплата в течение 30 календарных дней после получения товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Ухтинский"
Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4
Кол-во: 12000.000
Кол-во: 160.000
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